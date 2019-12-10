السلطات الأسترالية تنصح المسافرين باليقظة في موسم عطلات مليء بحرائق الغابات

أصدرت السلطات الأسترالية، إرشادات للمسافرين للتعامل مع حرائق الغابات التي من المرجح بشكل متزايد أن تؤثر على خطط قضاء العطلات.

ويحذر خبراء الإطفاء من أن المسافرين يجب أن يظلوا في حالة يقظة خاصة في الأيام التي تزيد فيها الحرارة والجفاف والرياح لأن هذه العوامل تزيد من خطر الحرائق.

وتشير هيئة الإطفاء الريفية في ولاية نيو ساوث ويلز في موقعها على الإنترنت، إلى أن "حرائق الغابات والحشائش غالبا ما تعبر الطرق والطرق السريعة. الدخان يمكن أن يقلل مستوى الرؤية، كما أنه من المحتمل أن يتم غلق الطرق دون سابق إنذار".

ومن الإجراءات الأولى التي يجب على الناس القيام بها التحقق من مستويات الإنذار من حرائق الغابات في المنطقة التي يتواجدون فيها أو يسافرون إليها.

ويمكن أن يشمل ذلك البحث في موقع خدمات الإطفاء على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ومكتب الأرصاد الجوية الأسترالي ومحطات الإذاعة المحلية.

كما تنصح السلطات المسافرين بإعداد حقيبة طوارئ تحتوي على الماء والأغطية الصوفية وراديو وملابس واقية.

كما يجب على السائحين الذين يخططون للتخييم اختيار موقع مستوٍ خالٍ من الغطاء النباتي وأن يكونوا على دراية بخطة إخلاء المتنزه، وفقا لما تنص عليه هيئة الإطفاء الريفية بالولاية.

يذكر أنه احترق نحو 2.7 مليون هكتار من الأراضي في ولايتي نيو ساوث ويلز وكوينزلاند منذ بدء موسم الحرائق في أوائل أكتوبر.