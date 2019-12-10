محافظ بني سويف: لن أسمح بتعطيل جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطن

كلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية بإعداد تقرير أسبوعي بالموقف التنفيذي لمشروعات الخطة، مشددًا على أن تكون المتابعة ميدانية، وليست من خلال التقارير فقط: «رئيس الوحدة المحلية مكاني في مركزه ، وهو أول من يحاسب في حالة ضعف الإنجاز، أو التباطؤ في حل مشكلة.

وأضاف «غنيم» خلال تصريحات صحفية أن رئيس الوحدة المحلية مطالب بتذليل المعوقات في إطار إمكانياته أو من خلال حلول غير تقليدية، والمطالب التي يعجز عن حلها، يجب أن يرفعها فورًا لمكتبه للتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لسرعة توفير الحلول.

وتابع: «سأذهب لكل رئيس مدينة لأتابع ما جاء في التقارير على أرض الواقع، وذلك بدون موعد مسبق، فالمرحلة الحالية تتطلب سرعة في الأداء، ودقة في الرصد، وتعامل فعال مع المواقف الطارئة، فلن أسمح بأن يعاد جنيه واحد من الاعتمادات التي وفرتها الدولة من أجل المواطن السويفي، وأنا على ثقة كبيرة بأننا سنطلب اعتمادات إضافية لإنجازنا الخطة قبل موعدها».

وشدد على أن السرعة في تنفيذ وإنجاز التوجيهات والملفات الهامة ،والنجاح في توفير الحلول والعمل بشكل غير تقليدي ،والتواجد مع المواطنين والوقوف عن قرب على مشاكله، وإشراك الشباب والمجتمع المدني والمواطن في منظومة الحل والإنجاز، يعد ذلك كله معايير أساسية لنجاح المسئول التنفيذي في منظومة العمل الجديدة، معلقًا: «منظومة العمل كالقطار من يستطيع أن يعمل بنفس سرعته ويكون مواكبا لتطورات العمل، وجادًا في تنفيذ التوجيهات سيستمر في القطار، وغير ذلك سينزل من القطار، وسنقول له شكرًا، حيث أن مصلحة المواطن هي الفيصل في الأمر، ولن أسمح بتعطيل جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطن في المناحي كافة».