دراسة: الحد الأدنى للأجور في ألمانيا أسهم في زيادة الأجور بنسبة 10%

كشفت دراسة ألمانية حديثة تم عرضها اليوم الاثنين أن الحد الأدنى للأجور الذي تم إدخاله في ألمانيا قبل خمسة أعوام تقريبا كان مجديا بالنسبة لكثير من العاملين.

وجاء في الدراسة التي أجراها المعهد الألماني لأبحاث سوق العمل والتوظيف التابع للوكالة الاتحادية للعمل بألمانيا في مدينة نورنبرج جنوبي البلاد أن هؤلاء العاملين حصلوا في المتوسط على زيادة أجور بنسبة 10 بالمئة تقريبا، وأشارت الدراسة إلى أن التخوف من فقدان أماكن عمل كان محدودا للغاية، وكان موجودا بصفة خاصة في الوظائف الصغيرة.

ولكن إلى جانب تلك النتيجة الإيجابية، حذر الباحثون من أنه لا يمكن استبعاد حدوث تأثيرات سلبية على التوظيف، حال حدوث ركود أو زيادات في الحد الأدنى للأجور بسرعة كبيرة.

يذكر أن قانون الحد الأدنى للأجور بألمانيا دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير عام 2015. وبلغ الحد الأدنى للأجور في البداية 5ر8 يورو في الساعة. وينص القانون في الوقت ذاته على ملائمة مستمرة للأجر. ويبلغ الحد الأدنى للأجور حاليا 19ر9 يورو للساعة. ومن المقرر أن يزيد إلى 35ر9 يورو في الساعة بحلول الأول من شهر يناير المقبل.