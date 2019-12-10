البرلمان التايواني يوافق بالإجماع على تأسيس لجنة وطنية لحقوق الإنسان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وافق البرلمان التايواني بالإجماع، اليوم الثلاثاء، على تأسيس لجنة وطنية لحقوق الإنسان، بعد أن طال انتظارها.

وقال هوانج ليه سونج، رئيس هيئة مراقبة العهود والاتفاقيات، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "بعد 20 عاما من الجهود، أصبح إصدار مشروع قانون لتأسيس مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، مريحا، حتى إذا كان مشروع القانون حلا وسطا".

ولاحظ هوانج أن القانون التنظيمي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لم يؤسس الهيئة الجديدة بوصفها مستقلة تماما.

ومن المقرر أن يتم تأسيس "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان"، كهيئة تضم 10 أعضاء، كجزء من وكالة التحقيق الحكومية "كنترول يوان"، التي تضم 30 عضوا وتعمل على مراقبة المخالفات في جميع فروع الحكومة.

وبحسب مشروع القانون، فمن المقرر أن يتم تكليف الهيئة الجديدة بضمان تعزيز وحماية الحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وستحظى الهيئة الجديدة بسلطة التحقيق وإتاحة التماسات المواطنين المتعلقة بحالات التعذيب، أو الأشكال الأخرى لانتهاك حقوق الإنسان.