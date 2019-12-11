تقرير: مقتل 15 ألف مدني وإصابة 23 ألفا آخرين منذ انقلاب الحوثي

أفاد تقرير صادر عن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان "تحالف رصد"، بأن عدد القتلى في صفوف المدنيين في اليمن منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية في سبتمبر 2014 حتى نهاية أكتوبر من العام الحالي 2019، بلغ 15 ألفًا و420 مدنيًا، فيما بلغ عدد المصابين 22 ألفًا و916.

وأشار التقرير - الذي أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية اليوم الثلاثاء - إلى وجود 4 آلاف و272 مدنيًا مختطفًا، و6 آلاف و352 طفلاً مجنداً، كما تسببت الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في عدد من المحافظات اليمنية بمقتل نحو 1300 مدني، مشددا على أن هذه الانتهاكات تعد خرقا صارخا من قِبل الميليشيا لقانون حقوق الإنسان ومواثيق القانون الدولي الإنساني.

وطالب تحالف رصد، المجتمع الدولي بالتدخل الفعّال لوضع حد لهذه الانتهاكات والقيام بدوره بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن بكل حيادية واسـتقلالية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع مرتكبي تلك الجرائم والحد منها.

كما طالب التحالف ميليشيا الحوثي بالوقف الفوري لكل أشكال الانتهاكات التي تطال المدنيين، وإطلاق سراح المحتجزين تعسفيا والمختفين قسريا كافة بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن والسياسيين والإعلاميين ونشطاء المجتمع.