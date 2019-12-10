محكمة ألمانية تحكم لأفريقي بتعويض من مؤجر بسبب التمييز

قضت محكمة ألمانية لأفريقي بالحصول على تعويض من مُؤجر بسبب التمييز.



وحكمت المحكمة الابتدائية في مدينة أوجسبورج على المؤجر بدفع تعويض بقيمة ألف يورو للأفريقي، وحظرت عليه وضع أي إعلان إيجار مجددا يتضمن عبارة "للألمان فقط"، وإلا سيواجه غرامة أعلى.



واستجابت المحكمة بذلك تماما إلى الدعوى التي رفعها الراغب في الاستئجار المنحدر من بوركينا فاسو.



وقال القاضي أندرياس روت: "هذا التمييز العلني ضد الأجانب هو ببساطة أمر غير مقبول".



وبحسب إفادات صاحب الدعوى، فإن المالك قد أنهى مكالمته الهاتفية الأولى معه بعدما اتضح له أنه ليس ألمانيا.



وفي المقابل، اعترف صاحب المنزل /81 عاما/ بأنه أراد أن يؤجر المنزل للألمان فقط، قائلا إنه واجه مشكلات من قبل حينما أجر المنزل لتاجر مخدرات تركي مزعوم.



وذكر القاضي أن الجرائم والجنح يرتكبها أشخاص وليست جنسيات.



يُذكر أن محاكم ألمانية أخرى قضت بتعويضات لأجانب بعدما رفض ملاكها التأجير لهم بسبب أصولهم.



وبحسب الوكالة الاتحادية لمكافحة التمييز، فإن حوالي 70% من المهاجرين يشعرون بالتمييز أثناء محاولتهم استئجار منزل.



يُذكر أن ألمانيا من أكثر الدول الأوروبية التي استقبلت لاجئيين خلال أزمة الهجرة عام 2015، ما أدى إلى رد فعل مناهض للمهاجرين في بعض المناطق.