الرئيس الأمريكي يصف اتهامه بالضغط على أوكرانيا للتدخل في الانتخابات بـ«السخيف»

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم /الثلاثاء/، اتهامه بالضغط على أوكرانيا للتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة بالـ"سخيف"، مؤكدا أن رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب جيمس نادلر الذي وجّه الاتهام، والنواب الديمقراطيون بالكونجرس، يعلمون ذلك الأمر.

و في أول رد فعل له على الإعلان الرسمي عن لائحة الاتهام بحقه ضمن إجراءات العزل، قال ترامب - في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - "نادلر قال للتو إنني ضغطت على أوكرانيا للتدخل في انتخاباتنا لعام 2020.. هذا سخيف، وهو يعلم أن ذلك غير صحيح. كل من رئيس ووزير خارجية أوكرانيا قالوا، عدة مرات، إنه لم يكن هناك ضغط.. نادلر والديمقراطيون يعلمون ذلك، لكن يرفضون الاعتراف".

يأتي ذلك بعدما أعلن القادة الديمقراطيون بمجلس النواب لائحة الاتهام بحق الرئيس ترامب، والتي تضمنت اتهامين هما إساءة استغلال السلطة وإعاقة عمل الكونجرس، على أساس ما يرون أنه انتهاك للدستور بالضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتحقيق في أنشطة جو بايدن، خصمه الديمقراطي المحتمل في انتخابات الرئاسة المقبلة.

وكان النواب الديمقراطيون قد أعدّوا، أمس، مزاعمهم الأساسية في تحقيق العزل بحق ترامب؛ والتي تتمثل في ضغطه على أوكرانيا لفتح تحقيق بحق خصمين سياسيين هما بايدن ونجله هانتر الذي كان يدير إحدى شركات الطاقة في أوكرانيا، إضافة إلى تعليق لقاء له مع الرئيس الأوكراني وتجميد إرسال مساعدات أمنية مهمة تُقدر بـ391 مليار دولار كورقتي ضغط على كييف، وهو ما اعتبروه تقديم لمصالحه الشخصية على مصلحة البلاد وتهديدا لنزاهة الانتخابات والأمن القومي الأمريكي.

ومن المقرر أن تُصوّت اللجنة القضائية على مادتي الاتهام في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وهو ما يُمهّد لتصويت لجميع أعضاء مجلس النواب على لائحة الاتهام الأسبوع المقبل، ليتم تمريرها من ثمّ إلى مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية حال التصويت عليه في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.