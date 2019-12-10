تقرير للأمم المتحدة: أطول الأشخاص عمرا فى هونج كونج وأعلاهم دخلا في قطر

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صدر التقرير السنوي للأمم المتحدة لعام 2019 حول ترتيب التطور البشري حول العالم والذي تصدرته دولة النرويج بلا منازع كأفضل الدول جودة في المعيشة.

وبحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، يعتمد ذلك التقرير على حساب صحة الشعوب عبر قياس متوسط الأعمار وحساب جودة التعليم بقياس متوسط أعوام الدراسة المتوقعة للأطفال والمستهلكة للبالغين وكذلك يتم حساب غنى الشعوب بقياس متوسط دخل الفرد.

وبحسب التقرير فقد تلت النرويج في المركزين الثاني والثالث دولتي إيرلندا وسويسرا بينما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة البريطانية المتحدة في المركزين الـ15 والـ16.

وذكر التقرير أنه من حيث صحة الشعوب فقد تصدرت هونج كونج القائمة بمتوسط أعمار يصل لـ85 عامًا ما جعل الدولة صاحبة الحكم الذاتي في المركز الـ5 من حيث جودة المعيشة وذلك على النقيض من الصين صاحبة السيادة على أراضيها والتي جاءت بالمركز الـ85.

ومن حيث التعليم حصدت أستراليا المركز الأول في السنوات التعليمية المتوقعة للأطفال بـ22 سنة بينما حصدت ألمانيا المركز الأول من حيث متوسط السنوات المستهلكة للبالغين بـ14 سنة وكل من البلدين جاء بالمركز الرابع والسادس على إجمالى القائمة.

وأما من حيث الثروة والدخل فتصدر القائمة الشعب القطري بمتوسط دخل للفرد يقارب الـ84 ألف جنيه إسترليني.

وأما عن صاحبتى المركز الأول والثانى وهما النرويج وإيرلندا فكل منهما جاء متوسط أعمار شعبهما 82 عامًا بينما يساوي متوسط الدخل فى النرويج للفرد 51 ألف جنيه إسترلينى وفى إيرلندا 42 ألفا.

وفى أمريكا عانى متوسط الأعمار انخفاضا ليصل 79 عاما ومتوسط الدخل 42600 ألف دولار وسنين التعليم المتوقعة 16 والسنين المستهلكة 13.

وفى بريطانيا متوسط الأعمار 81 عاما ومتوسط الدخل 30 ألف جنيه وسنوات التعليم المتوقعة 17 والمستهلكة 13.

وجاءت بعض الدول الإفريقية فى ذيل الترتيب حيث حصلت إفريقيا الوسطى على أقل متوسط أعمار بـ51 عامًا فقط بينما حصلت بروندى على أقل دخل للفرد بـ500 جنيه للفرد.

وفى جنوب السودان وصل عدد سنوات التعليم المتوقعة لـ5 سنوات بينما كانت سنوات التعليم المستهلكة للفرد ببوركينا فاسو بالكاد تتخطى السنتين فقط.

وجاء بالتقرير أن العالم شهد كثيرًا من المظاهرات هذا العام وأغلبها كان اعتراضا على الظلم وليس لدواعي الفقر وانتشار الأمراض.

ويعلق أكيم شتاينر المشارك بإعداد التقرير موضحًا أنه من أبرز أسباب المظاهرات المرصودة أسعار تذاكر القطارات والوقود وتحدي الظلم.

وبحسب التقرير يتم اعتماد معايير كسرعة الإنتر نت وجودة التعليم الجامعى للفصل بين الدول الغنية والفقيرة.

وأشار التقرير لوجود فجوة مجتمعية كبيرة بين شعوب العالم من حيث التطور والغنى والفقر لم يشهدها العالم منذ عصر الثورة الصناعية بأوروبا.