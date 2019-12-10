وزير القوى العاملة لـ«الشروق»: قانون العمل الجديد يرى النور قريبًا

إلغاء الفصل التعسفى.. واللجوء للمحاكم العمالية للبت فى النزاع.. ورعاية العمالة غير المنتظمة أبرز الملامح

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن قانون العمل الجديد سيرى النور قريبا بعد مناقشته فى جلسات دور الانعقاد الجارى بمجلس النواب، حيث تتواصل الوزارة بصورة مستمرة مع المجلس لإعطاء القانون الأولوية فى العرض على الجلسات العامة تمهيدا لإقراره، وبدء العمل به بدلا من قانون العمل القديم، الذى شابه العديد من الملاحظات خاصة فى الإطار القانونى للعلاقة بين العامل وصاحب العمل.

وأوضح سعفان، فى تصريحات لـ«الشروق»، اليوم، أن قانون العمل الجديد شهد توافقا ملحوظا من أغلب الجهات وأعضاء الأحزاب، منوها بأنه الجديد سيساهم فى استقرار مناخ العمل، وسيكون فى صالح أصحاب العمل والعمال، ويحقق الحماية المطلوبة للعمال واستقرار مناخ العمل، والتوازن الأمثل بين طرفى العملية الإنتاجية، بالشكل الذى يساهم فى ازدهار وزيادة الإنتاج.

وقال أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان عبدالفتاح يحيى، إن اللجنة انتهت بالفعل من القانون، ويتم حاليا مراجعته تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان لإقراره، إلا أنه لم يتم تحديد موعد ذلك حتى الآن، إلا أننا نسعى لوضعه ضمن جدول أعمال المجلس خلال دور الانعقاد الجارى.

وأضاف يحيى لـ«الشروق»، أن القانون الجديد يحمل العديد من المزايا التى أصلحت عوار القانون القديم، ومنها إلغاء الفصل التعسفى للعمال، والتأكيد على دور المحاكم العمالية فى هذا الشأن، حيث أصبحت هناك دوائر مخصصة للبت فى النزاع بين العمال وصاحب العمل بصورة سريعة، بعد أن كانت تصل لشهور قبل ذلك، وكذلك رعاية العمالة الموسمية وغير المنتظمة والعمالة الحرة، وكذلك توفير الحماية لعمال القطاع الخاص، متسكملا: «القانون الجديد سيكون متوازن ويستهدف إصلاح بيئة العمل».

وفى سياق متصل، قال نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر خالد عيش، إن الاتحاد يتطلع لأن يصدر قانون العمل الجديد متوازنا وخاليا من المواد التى تم الاعتراض عليها مسبقا، على عكس قانون العمل 12، الذى كان يسمح لصاحب العمل بفصل العامل بصورة تعسفية، مطالبا بإيجاد ضمانات حقيقية توفر الأمان الوظيفى لأكثر من 20 مليونا يعملون فى القطاع الخاص.