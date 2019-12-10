محافظ أسوان يوجه بإعادة تخطيط ميدان المدخل الشمالي للمدينة

أجرى محافظ أسوان أشرف عطية، جولة ميدانية؛ لمتابعة أعمال ربط الخطوط الجديدة لمياه الشرب بالمدخل الشمالي لمدينة أسوان وذلك قبل البدء في أعمال رصف طريق خزان أسوان بطول 1 كم وبتكلفة 4,5 مليون جنيه، وكذلك عدد من مناطق مدينة أسوان والتي شملت المدخل الشمالي وكورنيش النيل مروراً بطريق السادات والخزان وصولاً لطريق المطار.

ووجه بسرعة إعداد دراسة كاملة حول إعادة تخطيط ميدان المدخل الشمالي لمدينة أسوان بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية على أن يراعى فيها تحديد اتجاهات سير المركبات وفتح وغلق مزلقان الجزيرة للسكك الحديدية.

وشدد عطية، على ضرورة التعاون ببن كافة الأجهزة ليتم التنسيق المسبق لإنهاء كافة الأعمال المتعلقة بالمرافق العامة والبنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحي والاتصالات والكهرباء قبل البدء في تنفيذ أعمال الرصف لعدم إهدار المال العام.

كما وجه بوضع اللمسات الجمالية من التشجير والدهانات والإنارة لإظهار الوجه الحضاري لمدينة أسوان عاصمة الشباب الإفريقي؛ لتكون دائماً في أبهى صورها وعلى أتم استعداد وجاهزية لاستقبال ضيوفها وزائريها من مختلف أنحاء العالم.

وأكد المحافظ ضرورة تنفيذ أعمال التطوير والتجميل بشكل متوازٍ بالشوارع الداخلية والرئيسة لإضفاء الشكل الجمالي بكافة أنحاء المدينة السياحية، على أن تقوم كل جهة بالعمل على إنهاء كافة الأعمال المنوطة بها وفي حال ظهور أي عوائق في سير العمل يتم عرضها على المحافظ شخصياً لسرعة حلها مع الوزارات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وشدد على مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالاستمرار في أعمال التطهير والتسليك بخطوط وشبكات الصرف، مع التعامل الفوري مع أي شكاوى أو بلاغات للمواطنين أولاً بأول، مع سرعة الانتهاء من أعمال التشجير والدهانات والإنارة، ليتوازى ذلك مع تكثيف إدارة المرور حملاتها لتنظيم الحركة المرورية لحماية المواطنين وكذلك منع سير "التوك توك" و"التروسيكلات" وعربات الحنطور بالشوارع الرئيسة والالتزام بالأماكن المخصصة للسير فيها.