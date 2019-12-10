تستعد وزيرة النقل السابقة سانا مارين، ذات الـ34 عاما اليوم الثلاثاء، لتكون أصغر رئيسة وزراء عالميًا ما يسلط الضوء على الدور القيادي المتعاظم للمرأة ليس بفنلندا تحديدا بل بكافة الدول الإسكندنافية ذات الطبيعة اليسارية الاجتماعية المميزة.

وتستعرض «الشروق» دور المرأة بمختلف الحكومات والبرلمانات الإسكندنافية خلال العقود الأخيرة.

وبدء برئيسة الوزراء الجديدة نفسها فلا يعد ذلك أول مناصبها القيادية فى سنها الصغيرة حيث بدأت مشوارها السياسى منذ كانت بعمر 29 عامًا حينما تولت رئاسة المجلس المحلى لمدينة تانبير الجنوبية ولتدخل البرلمان عام 2015 ليتم انتخابها لاحقًا كوزيرة للنقل والاتصالات بينما عملت أيضا كقائم مقام لرئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي أثناء مرض رئيسه أنتي رينراي في فترة حرجة ساعدت خلالها مارين الحزب لنيل الصدارة بالانتخابات الوطنية.

وبالنظر لدور المرأة بالسياسة الفنلندية يتضح أنه كان مميزا منذ أكثر من قرن حيث تعد فنلندا أول دولة أوروبية تعطي السيدات حق التصويت بالانتخابات عام 1906 بحسب افتتاحية لصحيفة الجارديان.

وعن التمثيل النسوي بالبرلمان الفنلندي تقول آن هولي بروفيسورة السياسة بجامعة هيلسينكى فى حوار مع "نيو يورك تايمز" إنه ليس من الجديد تصدر النساء بالأدوار السياسية بفنلندا فمنذ 35 عامًا والمرأة تزداد قوة فى البرلمان إذ كان تمثيل النساء بعد انتخابات عام 1983 بالبرلمان 30% وفى عام 2007 تخطت نسبتهن 40% وفى الانتخابات الأخيرة وصلت نسبتهن لـ47%.

وأما عن قيادة المرأة للأحزاب الفنلندية فلا تعد مارين هى الوحيدة بعد فوزها بالمنصب إذ أن 4 من الأحزاب الأخري بالتحالف المشكل للحكومة هى تحت قيادة سيدات 3 منهن لم يتجاوزن العقد الثالث من عمرهن، تمامًا كمارين.

وتقود لى أندرسون ذات الـ32 عامًا حزب التحالف اليساري، فيما تقود ماريا أهيسالو ذات الـ34 عاما حزب اتحاد الخضر، وأما كاترى كالموني وزيرة المالية الجديدة ذات الـ32 عامًا فهى تقود حزب الوسط وتقود السيدة الخمسينية أنا هينريكسون حزب الشعب السويدى.

وعلى الصعيد الوزارى بفنلندا فيذكر أن فترة حكم رئيس الوزراء ماتى فانهنان الثانية عام 2008 شهدت أكبر تمثيل للنساء بالحكومة لتقود السيدات 12 وزارة من أصل 20 وزارة.

ورغم أن مارين تعد ثاني رئيسة وزراء شابة عالميا بعد رئيسة الوزراء النيوزلندية جسينتا أوردورن ورغم أنها ستكون أيضا ثانى رئيسة وزراء تحمل بطفل خلال توليها الحكم بعد الباكستانية بانازير بوتو إلا أن مارين ستكون الثالثة هذه المرة إذا صنفت على أساس تولي سيدة رئاسة الوزراء الفنلندية.

ففى عام 2003 تولت السيدة أنالى جواتينماكى رئاسة الوزراء الفنلندية لشهرين وفى عام 2010 تولت السيدة ميرى كيفينينى تولت المنصب لمدة عام.

وأما عن قيادة الأحزاب فتقود السيدات نصف الأحزاب بالبرلمان السويدي، بينما السيدات تقدن 4 أحزاب من أصل 9 أحزاب بالبرلمان الدنيماركى.

وعلى صعيد رئاسة الحكومات فتقود السيدة ميت فريدريكسون رئاسة الوزراء الدنماركية منذ يونيو الماضى بينما تقود أورنا سالبيرج الحكومة النرويجية منذ 2013.

وتاريخيا يذكر أن رئيسة الوزراء السابقة الأيسلندية فيجديز فينبوجادوتير تعد أول سيدة يتم انتخابها لرئاسة حكومة بشكل ديمقراطي عالميا حيث هزمت 3 منافسين لها عام 1980.