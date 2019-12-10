اليونان تطالب الأمم المتحدة بإدانة الاتفاق البحري بين حكومة السراج وتركيا

طالبت السلطات في اليونان، الأمم المتحدة، بإدانة مذكرة التفاهم التي وقعتها ما تسمى بحكومة الوفاق الليبية مع تركيا، بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، وقالت إنها تزعزع السلام والاستقرار في المنطقة.

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الثلاثاء، أن هذا الاتفاق قد أبرم في نوفمبر الماضي بمدينة "إسطنبول".

وأضاف الراديو، أن نص هذا الاتفاق قد تم شجبه من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومصر وإسرائيل، حيث يسمح لتركيا بالمطالبة بالحقوق في مناطق واسعة من شرق البحر الأبيض المتوسط.

وكانت اليونان قد طردت السفير الليبي من أراضيها الأسبوع الماضي، ردا على الاتفاق الذي أثار غضبها باعتبار أنه يطوق جزيرة كريت اليونانية وينتهك جرفها القاري.