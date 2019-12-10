زعيمة ميانمار أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب أعمال إبادة

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مثل وفد برئاسة الزعيمة الفعلية لميانمار، "أون سان سو تشي"، أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، لمواجهة الاتهامات بارتكاب أعمال إبادة، التي قدمتها جامبيا أمام المحكمة.

وطالب ممثل الادعاء في جامبيا أبو بكر ماري تامبادو، قيادة ميانمار بالوقف الفوري لأعمال القتل الجماعي والاضطهاد الممنهج لمسلمي الروهينجا في البلاد.

وتواجدت "سو تشي"، الحائزة على جائزة نوبل في الأدب، في قاعة المحكمة، ولكن من غير المتوقع أن تتحدث أمام المحكمة قبل غد الأربعاء.

ويتهم محققو الأمم المتحدة جيش ميانمار بتنفيذ سلسلة من الأعمال العدائية ضد مسلمي الروهينجا و"بقصد الإبادة" خلال حملة عام 2017 أجبرت أكثر من 730 ألف شخص على العبور إلى بنجلاديش.

وخلصت مهمة تقصي حقائق مستقلة إلى أن الجنود قاموا باغتصاب النساء والأطفال وتدمير القرى وإحراق المواطنين أحياء في منازلهم، وذلك خلال الهجوم على ولاية راخين.

ولكن الجيش والحكومة نفيا هذه الاتهامات. وقالت الحكومة إن سو تشي سوف تقود وفدا للمحكمة الدولية من أجل" الدفاع عن المصلحة الوطنية لميانمار".

وكانت جامبيا قد تلقت دعم منظمة التعاون الاسلامي التي تضم 57 دولة، قبل أن تقدم الدعوى القضائية.