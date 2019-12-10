الصين تدعو أمريكا للتخلي عن عقلية الحرب الباردة وتعزيز العلاقات الثنائية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" اليوم الثلاثاء، إن الصين والولايات المتحدة لديهما درجة عالية من التقارب في المصالح ومجالات التعاون الواسعة، مؤكدة أن التعاون أفضل من الاحتكاك.

ودعت يينغ، الشخصيات من مختلف الأوساط في الصين والولايات المتحدة ـ خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - إلى تعزيز التواصل والتبادل وزيادة التفاهم والثقة المتبادلة وتقليل سوء الفهم، معربة عن أملها أن تستمع الولايات المتحدة إلى الصوت العقلاني، وأن تتخلى عن عقلية الحرب الباردة، وتعمل مع الصين لتعزيز التنمية المستقرة للعلاقات الصينية الأمريكية.

وفي سياق منفصل، اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الصينية أن هناك تمييزا واضحا ضد المسلمين في المجتمع الأمريكي، مشيرة إلى أنه وفقا لنتائج استطلاعات الرأي، فإن 75% من المسلمين الأمريكيين يعتقدون أن هناك تمييزا ضدهم، وأن 50% من المسلمين الأمريكيين يعتقدون أن حياتهم في الولايات المتحدة أصبحت أكثر صعوبة في السنوات الأخيرة.