مقتل 4 أطفال في هجوم بقذيفة هاون في وسط أفغانستان

أفاد سكان محليون في إقليم لوجار بوسط أفغانستان بمقتل أربعة أطفال في هجوم بقذيفة هاون وقع بعد ظهر اليوم الثلاثاء، على منطقة " باراكي باراك".

وذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية أن السكان نظموا احتجاجا خارج مكتب حاكم إقليم "جوزجان" حاملين جثث الأطفال الأربعة للمطالبة بالكشف عن مصدر الهجوم.

من جهته .. صرح قائد بالجيش الأفغاني بريجادير جنرال عبد المتين حسن خيل لصحفي محلي بأن القذيفة قد يكون تم إطلاقها من قبل القوات الأجنبية إلا أن بعثة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان لم تدل بعد بأية تعليقات.

بدوره ..قال محمد هاشم أحد السكان المحليون في إقليم لوجار إنه ينبغي منع تكرار هذا الحادث..مشيرا إلى أن القذيفة جاءت من معسكر القوات الأجنبية حيث إن طالبان غير موجودة في هذه المنطقة، والحكومة الأفغانية لديها نقاط تفتيش هناك.