 ترامب يجتمع مع لافروف في البيت الأبيض - بوابة الشروق
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ترامب يجتمع مع لافروف في البيت الأبيض

واشنطن (رويترز)
نشر فى : الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 - 2:40 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 - 2:40 ص

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية يوم الاثنين إن الرئيس دونالد ترامب سيجتمع مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الثلاثاء في البيت الأبيض.

وأضاف المسؤول أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيحضر اللقاء الذي ”سيناقش وضع العلاقة الثنائية“.


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