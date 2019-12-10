نانسى بيلوسي تعتزم الاجتماع مع وزير الخزانة الأمريكي وتتوقع تفادي توقف عمل الحكومة

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أعلنت اليوم رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى أن عمل الحكومة الأمريكية لن يتوقف بسبب انتهاء التمويل الحكومى في العشرين من ديسمبر الجاري.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن بيلوسى قولها في ردها على سؤال لأحد الصحفيين خلال فعالية نظمتها إحدى مؤسسات البحوث السياسية الأمريكية اليوم إن مشروع قانون الاعتمادات يمثل أولوية قصوى.

وأضافت بيلوسى أنها تعتزم مقابلة وزير الخزانة ستيفن منوشين ومسؤولين آخرين معنيين بالتمويل الحكومى في إطار العمل على تفادى الإغلاق الحكومي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع الشهر الماضى على مشروع توافقي مؤقّت للإنفاق الفيدرالي يستمر حتى 20 ديسمبر، بهدف تجنب شلل المؤسسات الأمريكية أو ما يعرف بـ"الإغلاق الحكومي".

ولايعنى الإغلاق الحكومي توقف عمل كافة المؤسسات الفيدرالية التي تمول من جانب الحكومة الأمريكية، ولكنه يقتصر على المؤسسات الحكومية التى لاينطوى عملها على أهمية كبيرة.