رئيس مجلس السيادة بالسودان يشيد بالعلاقات مع جنوب أفريقيا

أشاد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، بالمستوى المتطور للعلاقات بين بلاده وجنوب أفريقيا، مؤكدا حرص الخرطوم على تعزيزها، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

ومنح البرهان سفير جمهورية جنوب أفريقيا في السودان، فرانسيس مولي، وسام النيلين من الطبقة الأولى تقديرا لجهوده في تطوير العلاقات بين البلدين، وذلك لدى استقباله، بمناسبة انتهاء فترة عمله بالخرطوم.

من جانبه، أكد سفير جنوب أفريقيا في السودان، حرص بلاده على تطوير التعاون مع السودان في المجالات الزراعية والتدريب ورفع القدرات وتبادل الخبرات.

وشدد على استعداد والتزام بلاده بالوقوف مع السودان خلال هذه المرحلة، التي تشهد تحولات وتحديات كبيرة، متعهدا بدعم جنوب أفريقيا لجهود القيادة السودانية في بناء سودان جديد.

وقال إن جنوب إفريقيا حريصة، على نجاح التجربة السودانية، لافتا إلى أن نجاح السودان يمثل نجاحا للقارة الأفريقية.