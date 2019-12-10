بايرن ميونخ يفقد جهود توليسو أمام توتنهام

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أكد نادي بايرن ميونخ الألماني اليوم الثلاثاء أنه سيفتقد جهود نجمه الفرنسي كورنتين توليسو خلال المباراة أمام توتنهام الإنجليزي غدا الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وتعرض توليسو لإصابة في الفخذ خلال الخسارة التي مني بها بايرن بهدفين مقابل هدف أمام بوروسيا مونشنجلادباخ يوم السبت الماضي في البوندسليجا.

وأكد هانسي فليك المدرب المؤقت للنادي البافاري أن الإصابة ستحول دون مشاركة توليسو في المباراة.

وقال فليك "لدينا بعض اللاعبين الذين يعانون من الإصابات".

وأضاف "توليسو لن يتمكن من المشاركة في مباراة الغد لكني أتمنى أن يشارك باقي اللاعبين جميعا".

ويفتقد بايرن أيضا لجهود نيكلاس شول ولوكاس هيرنانديز وفيتي ارب أمام توتنهام.