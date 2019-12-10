مدرب الإسماعيلي يطالب اللاعبين بمصالحة الجماهير عبر «الفوز على المقاصة»

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طالب أدهم السلحدار، المدير الفنى المؤقت للفريق الأول بالنادي الإسماعيلي لاعبي الدروايش بضرورة تحقيق الفوز على مصر المقاصة في المواجهة التي تجمعهما في الدوري العام.

ويأتي طلب السلحدار من أجل مصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج على الصعيد المحلي وتراجع مركز الدراويش بجدول المسابقة.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط من 6 مباريات، حقق خلالهما الدروايش الفوز في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر 3 لقاءات كانت آخرهم بثلاثية نظيفة أمام الاتحاد السكندري.

ويواجه المقاصة في الخامسة من مساء غدًا الأربعاء فريق الإسماعيلي على ملعب الإسماعيلية في الجولة السابعة من الدور العام.