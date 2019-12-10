لاعب السد: هدفنا تحقيق الفوز على هينجين

شدد النجم الإسباني جابي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري على أن الهدف الأساسي له ولزملائه حاليا هو تحقيق الفوز في أول مباراة بكأس العالم للأندية أمام هينجين .

ويواجه السد فريق هينجين غدا الأربعاء على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، في افتتاح مباريات مونديال الأندية الذي تستضيفه قطر خلال الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر الجاري .

وقال جابي في تصريحات على هامش مران الفريق :"الفريق بأكمله يتطلع إلى الأمام في كأس العالم، فالبطولة تعتبر مهمة للغاية والفريق عازم على بذل قصارى الجهد، فنحن لدينا أفضل فرصة للوصول إلى الجولة التالية، والفوز بالمباراة الأولى أمام هينجين سبورت مهم للغاية".

وأضاف :"نأمل أن نتمكن من تقديم أفضل ما لدينا ، ونحن نعلم أن الفرق الموجودة بمونديال الأندية مميزة فنيا وبدنيا، لكننا نحلم بالظهور بأفضل صورة ممكنة ".

وعن العمل تحت قيادة تشافي مدرب الفريق قال جابي :"لديه خبرة كلاعب وهو يفهم الكثير من لاعبي كرة القدم والفريق مقتنع به وبأفكاره وسنحاول بذل قصارى جهدنا في مباراة الغد ببداية مشوار كأس العالم للأندية ".

وحول رؤيته لفريق هينيجين سبورت قال :"أعتقد أنه فريق قوي من الناحية البدنية وجيد للغاية في الهجمات المرتدة ومن الواضح جدا مدى تنظيمهم لذلك سيكون منافسا صعب المنال".