الحكم بالسجن مدى الحياة بحق المتهم الرئيسي في تفجير مترو سان بطرسبورج بروسيا







أصدرت المحكمة العسكرية الغربية الثانية في مدينة "سان بطرسبورج " الروسية اليوم الثلاثاء، حكمًا بالسجن مدى الحياة على المدعو : أبرور عظيموف، المتهم الرئيسي في قضية الهجوم الإرهابي على مترو "سان بطرسبورج " في أبريل 2017.

وخلصت المحكمة إلى أن عظيموف مذنب بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وإشراك معارفه فيها ، وارتكاب عمل إرهابي، والاتجار غير المشروع بالأسلحة ، وتصنيع وتخزين ونقل المواد والأجهزة المتفجرة.

يذكر أن مترو الأنفاق بمدينة "سان بطرسبورج " الروسية قد تعرّض في مطلع أبريل 2017 لعمل إرهابي أودى بحياة 15 شخصًا وإصابة 66 آخرين.

يُذكر أن عظيموف، مواطن روسي من مواليد جمهورية قيرغيزيا التي كانت ضمن الجمهوريات الآسيوية في الاتحاد السوفيتي السابق.