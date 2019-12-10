أفادت وزارة النقل، بأن كل ما أثير في وسائل الإعلام المختلفة من تصريحات منسوبة لوزير النقل كامل الوزير بشأن النقابات العمالية عار تماما عن الصحة.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، أن ما صرح به وزير النقل خلال حضوره جلسة لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أمس الاثنين، يرتكز على التأكيد حول ضرورة معاونة النقابات العمالية للوزارات والحكومة.

وأشارت الوزارة إلى أن التصريحات استهدفت ترسيخ فكرة أن الأرباح للشركات التي تحقق مكاسب وليست للشركات الخاسرة وأن الحوافز تصرف عن الأعمال المتميزة والجهود الإضافية وأنه ينبغي على العمال عدم الانسياق خلف الشائعات خاصة أن الجميع يعمل لصالح تقدم ونهضة ورفعة مصر.