بوتين وزيلينسكي يبدآن أول محادثة ثنائية لهما

بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أول محادثة ثنائية فيما بينهما ضمن قمة أوكرانيا المنعقدة أمس الاثنين في باريس.

ومن المقرر أن تستمر المحادثة وفقا لبروتوكول القمة 45 دقيقة، ولكن ليس هناك سقفا زمنيا لها، حسب مستشار بوتين للشؤون الخارجية، يوري أوشاكوف، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء انترفاكس الروسية للأنباء أمس الاثنين.

ويعتزم الرئيسان التركيز خلال جلستهما الثنائية على نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا، حيث تنتهي الاتفاقية الخاصة بمرور الغاز الروسي عبر أوكرانيا أواخر العام الجاري.

ولدى كلا من الرئيسين، الروسي والأوكراني، مصلحة في إبرام اتفاقية جديدة، حيث إن روسيا تحرص على أن تكون موردا يعتمد عليه للطاقة إلى دول الاتحاد الأوروبي، في حين أن أوكرانيا في أمس الحاجة لرسوم مرور الغاز الروسي عبر أراضيها، وذلك في ضوء وضعها المالي الصعب.

وتراهن روسيا بشكل خاص، و في ضوء النظام المتهالك لنقل الغاز في أوكرانيا، على خطي أنابيب نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2.

وكان من المقرر الانتهاء من مد خط أنابيب نورد ستريم 2 بحلول أواخر العام الجاري، ولكن تنفيذ المشروع اعترضته بعض العوائق تسببت في تعطيله.

ومن المقرر أن تكون هناك محادثات رباعية تجمع الرئيسين بوتين وزيلينسكي، بعد انتهاء اجتماعهما الثنائي، يشارك فيها الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، وذلك حسبما أعلن مكتب الرئاسة الأوكرانية.

ومن المنتظر عقد مؤتمر صحفي في ختام القمة التي يشارك فيها ماكرون وميركل على سبيل الوساطة بين روسيا وأوكرانيا.