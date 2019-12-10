إجراء 10 عمليات جراحية ومناظرة أكثر من 50 حالة بجامعة سوهاج





شهد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الثلاثاء، فعاليات ورشة عمل "سمرلاد" الدولية العاشرة لجراحات الوجه والرأس، التي نظمها قسم جراحة التجميل بكلية الطب البشري.

جاء ذلك، بحضور الدكتور حسان النعماني، القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور حمدي سعد، مدير المستشفى الجامعي، والدكتور جمال يوسف، رئيس قسم جراحة التجميل، والدكتورة سامية سعيد، رئيس وحدة جراحات الوجه والرأس، بالإضافة إلى نخبة من أساتذة وأطباء كلية الطب.

وقال رئيس الجامعة إن تلك الورشة يتم تنظيمها للمرة العاشرة على التوالي داخل الجامعة باستضافة الدكتور"براين سمر لاد" الخبير العالمي الشهير لجراحات الشفة الأرنبية وسقف الحلق بمستشفى "Great Ormond Street" لندن ببريطانيا، والذي يعد أحد الخبراء العالميين في هذا المجال.

يأتي ذلك، في إطار حرص الجامعة على استضافة الخبراء من الدول المختلفة لتقديم خدمة علاجية مميزة للمرضي من صعيد مصر، ولتبادل الخبرات والتجارب لتعليم شباب الأطباء وزيادة معارفهم وخبراتهم المهنية والبحثية، من أجل تطوير العمل الطبي.

وقال الدكتور حسان النعماني إن فعاليات الورشة استمرت علي مدار 5 أيام، حيث تم تخصيص يومين لمناظرة الحالات، و3 أيام لإجراء العمليات الجراحية.

وأشار إلى أن الكلية حريصة على تنظيم العديد من المؤتمرات وورش العمل على مدار العام، من أجل تطوير وتحسين الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين.