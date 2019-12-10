العاهل السعودي يشدد في ختام قمة الخليج على ضرورة تحاور قادة المجلس بصراحة

شدد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في ختام القمة الخليجية التي عقدت في الرياض بعد ظهر اليوم الثلاثاء، على ضرورة أن يتحدث قادة دول المجلس الست " بكل صراحة ".

وقال الملك سلمان بن عبد العزيز "إن دول مجلس التعاون تتعاون على البر والتقوى وتعمل معًا وتتحاور بكل صراحة".

وأضاف خادم الحرمين الشريفين في ختام القمة الخليجية التي عقدت بالرياض اليوم الثلاثاء: "نحن نتعاون على البر والتقوى ويدنا واحدة، واجتماعاتنا تثبت موقفنا وتجعلنا دائمًا متعاونين، ونتحدث مع بعضنا بكل صراحة".

وأكد قادة دول مجلس التعاون الخليجي في بيانهم الختامي أن الاعتداء على أي دولة من دول المجلس هو اعتداء على كل أعضاء المجلس.

وشدد القادة على أن الهدف الأعلى لمجلس التعاون هو تحقيق التكامل والترابط بين دوله.

وأكد البيان على ضرورة التكامل العسكري والأمني لضمان سلامة دول مجلس التعاون.