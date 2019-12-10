المبعوث الروسي لسوريا: المشاركون في لقاء أستانا يبحثون جميع القضايا بما في ذلك الوجود الأمريكي



أعلن المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف أن المشاركين في لقاء أستانا حول سوريا يبحثون جميع القضايا المتعلقة بسوريا، بما في ذلك الوجود الأمريكي في المنطقة.

وقال لافرينتيف ، في تصريحات على هامش الجولة الـ14 لمحادثات أستانا التي انطلقت اليوم الثلاثاء في العاصمة الكازاخية نور سلطان ، : "إننا على استعداد لمناقشة الوضع في جميع أنحاء سوريا، وبطبيعة الحال مسألة الوجود الأمريكي غير الشرعي الذي يهدف إلى استغلال موارد سوريا الطبيعية".

وأشار المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا - حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إلى ضرورة أن تعمل تركيا على وقف قصف حلب من قبل الإرهابيين لأنها منطقة مسؤوليتها كما أنه من غير المقبول على الإطلاق أن يعاني المدنيون فيها، ويجب وقف ذلك .. لافتًا إلى أن "الوضع في منطقة الدوريات الروسية التركية المشتركة مستقر، رغم وجود بعض الاستفزازات".

وتطرق المبعوث الروسي خلال لقائه الوفد الحكومي السوري إلى إمكانية تجاوز الصعوبات في عمل اللجنة الدستورية السورية، قائلًا: "بإطلاق عمل اللجنة الدستورية، نرى أن هناك بعض الصعوبات والعراقيل في عمل هذه اللجنة، لكن حسب تقديرنا، هناك إمكانية لتجاوز الصعوبات"​​​..مضيفا :"أن هذه اللقاءات في صيغة أستانا أصبحت عادة جيدة لتبادل وجهات النظر والتنسيق؛ نحن نلتقي في إطار أستانا تزامنًا مع اللحظات الحاسمة في التطورات الميدانية على الأرض أو في العملية السياسية".

وقد انطلقت الجولة الـ14 لمباحثات أستانا حول التسوية السورية في العاصمة الكازاخية نور سلطان، صباح اليوم، بسلسلة مشاورات ثنائية وثلاثية بين الوفود المشاركة.