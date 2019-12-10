رئيس وزراء السودان يؤكد الحرص على تعزيز العلاقات مع جيبوتي

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، حرص السودان على تعزيز العلاقات الثنائية مع جيبوتي، مشيداً بمواقفها الداعمة للسودان في المحافل الإقليمية.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، أن حمدوك التقى اليوم سفير جمهورية جيبوتي لدى السودان أحمد على بري، الذي سلمه رسالة خطية من رئيس جيبوتي اسماعيل عمر جيلي، تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية، ودعم العمل المشترك بين البلدين الشقيقين، وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقال سفير جيبوتي، في تصريح صحفي عقب اللقاء، أنه نقل لرئيس مجلس الوزراء السوداني، تهنئة قيادة جيبوتي بمناسبة رئاسة السودان لمنظمة "إيجاد"، مشيرا إلى أن الرئيس اسماعيل جيلي، أكد من خلال رسالته لرئيس الوزراء على موقف جيبوتي الداعم للسودان في كافة المحافل.

وأشاد بالجهود التي تبذلها حكومة الفترة الانتقالية لتعزيز الأمن والاستقرار بالسودان وتحقيق تطلعات الشعب السوداني، نحو إرساء دعائم الديمقراطية والتنمية.

وقال السفير أحمد علي بري إنه نقل دعوة الرئيس اسماعيل عمر جيلي لرئيس مجلس الوزراء لزيارة جمهورية جيبوتي، موضحا أن الدكتور عبد الله حمدوك، وافق على تلبية دعوة الزيارة، التي سيتم الترتيب لها عبر القنوات الدبلوماسية بين البلدين.