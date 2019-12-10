 ترامب عن تقرير المفتش العام بوزارة العدل: «يظهر محاولة للإطاحة بي» - بوابة الشروق
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ترامب عن تقرير المفتش العام بوزارة العدل: «يظهر محاولة للإطاحة بي»

(د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 - 1:16 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 - 1:16 ص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تقرير المفتش العام بشأن التحقيق الذي أجراه مكتب التحقيقات الاتحادي حول علاقة حملة ترامب بروسيا يظهر مؤامرة سياسية ضده، في تناقض مع نتائج التقرير.

وصرح ترامب في البيت الأبيض: "لقد كانت هذه محاولة للإطاحة بي والكثير من الناس شاركوا فيها.. وقد تم ضبطهم".

وأضاف: "مكتب التحقيقات الاتحادي لفق أدلة وكذب على المحاكم".

وانتهى تقرير المفتش العام مايكل هوروفيتز إلى أن مكتب التحقيقات الاتحادي تحرك بشكل ملائم عندما فتح التحقيق في صلات حملة المرشح ترامب الرئاسية وروسيا.

وأوضح المفتش العام أن المكتب كان لديه معلومات "كافية لإسناد التحقيق" عندما فتح التحقيق عام 2016 الذي اطلق عليه اسم "كروس فاير هوريكان" حول حملة ترامب.


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