وزير الزراعة الأمريكي يستبعد فرض رسوم جمركية على سلع صينية في 15 ديسمبر الجاري

قال وزير الزراعة الأمريكي سوني بيرديو إنه من المرجح ألا تفرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية إضافية على سلع صينية بقيمة 160 مليار دولار، ومن بينهما لعب الأطفال والهواتف الذكية، يوم الأحد القادم.

وأفادت وكالة (بلومبرج) للأنباء بأن الموعد النهائي المحدد في 15 ديسمبر الجاري لفرض التعريفات الجديدة يعد واحد من عدة أحداث في هذا الأسبوع والتي تعيد المخاوف بشأن التجارة إلى الواجهة بالنسبة للمستثمرين وصانعي السياسة حول العالم.

وبجانب المحادثات المستمرة مع الصين، تحاول إدارة الرئيس دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع الديمقراطيين بشأن اتفاقية نافتا (للتجارة الحرة في أمريكا الشمالية) جديدة لتمرير ها في الكونجرس

وقال بيروديو في مؤتمر صحفي في مدينة انديانابوليس بولاية انديانا اليوم الاثنين "لدينا موعد نهائي يقترب في 15 كانون أول/ديسمبر لفرض مجموعة جديدة من التعريفات، لا أعتقد أنه سيتم تنفيذها، وأعتقد أننا ربما نرى بعض التراجع".

وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو إن المفاوضين الأمريكيين والصينيين أشاروا إلى أنهم ربما يقتربون من الاتفاق على المرحلة الأولى من اتفاق أوسع يحسم النزاع التجاري، حيث يجري الجانبان محادثات على مدار الساعة.

يشار إلى إن الصين والولايات المتحدة تخوضان حربا اقتصادية شهدت تبادلتا خلالها فرض رسوم جمركية على الواردات .