الأمن الروسي: تصفية 9 من قادة الإرهابيين واعتقال 41 مسلحا خلال العام الجاري







أعلن مدير الأمن الفدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، تصفية تسعة من قادة الإرهابيين ، واعتقال واحد وأربعين مسلحاً منذ بداية العام الجاري" 2019".

وقال بورتنيكوف - ، خلال اجتماع للجنة مكافحة الإرهاب في موسكو، اليوم الثلاثاء، أنه تمت تصفية 32 مسلحاً، بمن فيهم تسعة من قادتهم، واعتقال واحد وأربعين قائد عصابة إرهابية ، و241 مسلحاً و606 من أعوانهم.

وأضاف أن الأمن الروسي أحبط عمل 78 خلية تابعة للمنظمات الإرهابية الدولية، كانت تخطط لهجمات إرهابية على عدد من المنشآت الروسية.

يُذكر أن جهاز الأمن الفدرالي الروسي كان قد أعلن في وقت سابق اعتقال اثنين من قادة أحد التنظيمات الإرهابية بالعاصمة الروسية (موسكو) ومدينة "تشيلابينسك".