رئيس بيلاروسيا: لا استبعد لقاء الرئيس الروسي لمناقشة أهم القضايا بين البلدين

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أنه لا يستبعد لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد 20 ديسمبر الجاري من أجل وضع النقاط على الحروف في العلاقات بين البلدين في المجال الاقتصادي، وأنه من المجدي أيضاً اللقاء مع رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف.

وقال لوكاشينكو - وفقا لما أوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "ربما بعد 20 ديسمبر، سيكون هناك لقاء مع الرئيس الروسي لوضع النقاط على الحروف بشكل نهائي حول أهم القضايا المتعلقة بعمل الدولتين، والأهم من ذلك اقتصادينا".

وأوضح لوكاشينكو أنه خلال محادثة هاتفية مع مدفيديف "اتفق على أنه من بين أشياء أخرى، مكان ما عشية رأس السنة الجديدة.. سنلتقي في مكان ما ليس فقط مع الرئيس الروسي، ولكن يمكننا ضبط المواقف مع رئيس الوزراء.. هناك أسئلة تهم حكومتينا، وأود أن أجري هذه المحادثة مع دميتري مدفيديف حول مواضيع معينة. لقد وافق بكل سرور".

يذكر أنه في وقت سابق انتقد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينو الحكومتين البيلاروسية والروسية، بسبب فشلهما في إبرام اتفاق لتوريد الغاز لعام 2020.. مشيرا إلى أن هذا ليس خطأ مينسك.. مشيرا إلى أنه: "لا يمكن الحديث عن أي تكامل روسي - بيلاروسي قادم، إذا لم يكن لدينا اليوم اتفاق على توريد الغاز الطبيعي.

على الرغم من أننا اتفقنا على هذا منذ وقت طويل. وفشلت حكومتانا في هذه الاتفاقيات. هذا ليس خطأ حكومة بيلاروسيا".