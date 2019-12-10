«الوطنية للنفط» الليبية توافق على شراء توتال الفرنسية لحصة ماراثوان في منطقة امتياز الواحة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، موافقتها على شراء شركة توتال الفرنسية لحصة شركة مارثون أويل ليبيا المحدودة في منطقة امتياز الواحة، حيث تتضمن الصفقة استثمار توتال 650 مليون دولار في تطوير امتيازات الواحة لزيادة الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل في اليوم.

في الوقت نفسه ستحصل المؤسسة على 150 مليون دولار أمريكي لدعم برامج المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة بالمناطق المتاخمة للعمليات النفطية.

وقال مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، القول إنه "عندما اشترت توتال حصة ماراثون في امتيازات الواحة من خلال الاستحواذ على شركة ماراثون أويل ليبيا بقيمة 450 مليون دولار، امتنعت المؤسسة الوطنية للنفط عن الموافقة على هذا الإجراء إلى حين أن تنتهي المؤسسة من دراسة الصفقة ومراجعتها وتقييمها من مختلف الجوانب القانونية والتعاقدية والمالية والاستثمارية، بالإضافة إلى إمكانية وجدوى استحواذ المؤسسة أو جهات ليبية أخرى على تلك الحصة ".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن صنع الله القول إن توتال تعهدت باستثمار 650 مليون دولار في مشاريع تطوير امتيازات الواحة، وزيادة حجم الإنتاج من خلال مشروعين رئيسيين هما حقل شمال جالو والقطعة م.ن 98، الأمر الذي سيساهم في زيادة القدرة الإنتاجية بحوالي 180 ألف برميل يوميا، كما ستقوم بتوفير التقنيات والخبرات اللازمة للتمكّن من تحقيق هذه المستهدفات، ولهذا السبب تعتبر المؤسسة الوطنية للنفط أنّ شركة توتال في موقع يؤهّلها أكثر من غيرها للحصول على حصّة ماراثون من امتيازات الواحة".

يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط تملك 18ر59% من امتيازات الواحة، وتمتلك توتال 33ر16% وكونوكو فيليبس 33ر16% وهس (HESS) 16ر8%.