الحاخام الأكبر للقدس يزور المنامة ويلتقي العاهل البحريني

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن حاخام القدس شلومو عمار اختتم زيارة للمنامة التقى خلالها بالعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى.

وشارك الحاخام في مؤتمر لحوار الأديان "تلبية لدعوة من ملك البحرين".

ونقلت صفحة الوزارة على موقع تويتر عنه القول إن "سكان الشرق الأوسط معنيون بالسلام مع إسرائيل وبعلاقات حسنة معها".

كما نقلت هيئة البث الإسرائيلي عنه القول إنه يأمل في أن يتمكن مواطنو كل من إسرائيل والبحرين من زيارة البلد الآخر بدون الحاجة لتنسيق خاص، مشيرة إلى أن "جهات سياسية إسرائيلية وأمريكية هي التي نسقت زيارته للمملكة".

وشارك عمار خلال الزيارة في منتدى ديني إلى جانب رجال دين من كل من الكويت ولبنان ومصر والأردن وغيرها من الدول العربية والإسلامية.