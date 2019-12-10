الرئيس الألماني الأسبق «فولف» يلغي محاضرة له في تركيا بسبب عدم توفر مترجم

ألغى الرئيس الألماني الأسبق، كريستيان فولف، محاضرة له في مؤتمر عن الصين في إسطنبول بسبب عدم وجود مترجم.

وذكرت قناتا "تى آر تى" و سى إن إن تورك، وصحيفة "حريت" التركية، اليوم الثلاثاء أنه كان من المقرر لفولف أن يلقي كلمة بالألمانية ضمن مؤتمر الصين الذي نظمه الاتحاد التركي للصناعة والأعمال في إسطنبول، ولكنه غادر المنصة عندما تبين له عدم وجود مترجم.

وحسب التقارير الإعلامية ومقاطع الفيديو التي انتشرت على الإنترنت، فإن فولف قال بالإنجليزية "معذرة، ولكني لا أستطيع في هذه اللحظة إلقاء الكلمة بالإنجليزية".

وأضاف فولف أن المعلومات التي كانت متوفرة لديه تفيد بأنه كان هناك مترجم يعتزم الحضور، واقترح فولف على القائمين على المؤتمر أن ينتقلوا للفقرة التالية في البرنامج، وقال إنه سيتحدث العام المقبل للجمهور، عبر مترجم.

وتحدثت وسائل إعلام تركية عما أسمته "أزمة ترجمة" أو "الأزمة" في المؤتمر.

وكتب ممثل الاتحاد التركي للصناعة والأعمال في ألمانيا، ألبر أوتشوك، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) مساء اليوم قائلا إن ما حدث كان سوء تفاهم، وإنه كان هناك مترجم في المؤتمر أثناء الفعالية التي نظمها القائمون على المؤتمر عن العلاقات الألمانية التركية.

وأوضح أوتشوك أن منظمي المؤتمر اعتمدوا اللغات التركية والإنجليزية والصينية للمؤتمر، "وعندما تبين وجود سوء تفاهم في هذا الجانب، اضطر السيد فولف لاختصار كلمته، أبلغناه بأسفنا واعتذرنا له ورجونا أن يتفهم موقفنا وشكرناه على مشاركته في المؤتمر".