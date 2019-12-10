 ضبط مسجل خطر وبحوزته 30 ألف قرص مخدر بالإسكندرية - بوابة الشروق
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ضبط مسجل خطر وبحوزته 30 ألف قرص مخدر بالإسكندرية

عصام عامر:
نشر فى : الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 - 5:16 م | آخر تحديث : الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 - 5:16 م

ضبطت مباحث مكافحة الإتجار في المواد المخدرة بمديرية أمن الإسكندرية، تحت قيادة اللواء سامي غنيم، مسجل خطر، وبحوزته 30 ألف قرص مخدر لعقار "التامول"، بقصد الإتجار، وتبلغ قيمتهم المالية 2 مليون و100 ألف جنيه.

ووفقا لبيان أمني، اليوم الثلاثاء، فقد جاءت عملية الضبط عقب ورود معلومات للشرطة أكدتها تحريات المباحث تحت قيادة اللواء شريف رؤوف، حول قيام شخص سبق اتهامه في 10 قضايا متنوعة، بالإتجار في العقاقير المخدرة بكميات كبيرة، وترويجها على عملائه.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم ضبط المقبوض عليه بواسطة كمين أعد له في نطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ العامرية، لدى استقلاله سيارة، وبحوزته المخدرات، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته للمخدرات بقصد الإتجار، والسيارة لنقل وترويج المخدرات، والهاتف المحمول لتسهيل التواصل بالعملاء، فتم التحفظ على المضبوطات، عقب تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.


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