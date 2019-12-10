بوتين ينتقد قرار «وادا» بحرمان بلاده من المشاركة في المسابقات الرياضية 4 أعوام

انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قرار الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) بحرمان بلاده من المشاركة في المسابقات الرياضية لأربعة أعوام.

وقال بوتين - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إنه لا يمكن أن تكون العقوبات على الرياضيين جماعية وتنطبق على أشخاص لا علاقة لهم بأي انتهاكات، مضيفا أن قرارات (وادا) الجماعية تجاه الرياضة الروسية ليس هدفها نقاء ونزاهة الرياضة العالمية، بل لاعتبارات سياسية لا علاقة لها بمصالح الرياضة والحركة الأولمبية.

كانت اللجنة التنفيذية لـ (وادا)، قد أقرت بإجماع أعضائها، أمس الإثنين، توصية من لجنة مراجعة الامتثال دعت فيها إلى إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركة في النشاطات الرياضية الدولية، ستشمل أولمبياد طوكيو 2020 الصيفي، وأولمبياد بكين 2022 الشتوي.