الرئيس الروسي ونظيره الأوكراني يعقدان اجتماعا ثنائيا على هامش «رباعية نورماندي»

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، اجتماعا خاصا مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -دون مترجمين شفويين، على هامش قمة نورماندي الرباعية في باريس.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء «تاس» الروسية، إن الرئيسين "تُركا على انفراد"، مضيفا: "كانت محادثة موجزة، ولاحقا دخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المكتب (الذي كانا فيه) ودعاهما إلى مواصلة العمل بصيغة نورماندي"، موضحا أن الرئيسين ناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين، دون الإدلاء بأية تفاصيل حول ما جاء في المحادثة.

وعُقدت قمة نورماندي الرباعية المكونة من (روسيا وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا) في باريس، أمس، حيث التقى كل من بوتين وماكرون وزيلينسكي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في قصر الإليزيه، وأجرى كل منهم محادثات ثنائية مع القادة الآخرين على هامش القمة.

الجدير بالذكر أن محادثات اليوم الثنائية هي الأولى بين روسيا وأوكرانيا منذ انتخاب زيلينسكي رئيسا للأخيرة في أبريل الماضي.