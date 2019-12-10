حقوق الإنسان في العراق: 475 قتيلا جراء الاحتجاجات منذ أكتوبر الماضي

أفادت مصادر في المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الثلاثاء، بمقتل أكثر من 475 عراقيا خلال المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها بغداد وتسع محافظات أخرى منذ انطلاقها في أول أكتوبر الماضي وحتى اليوم.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن عدد الضحايا تجاوز 475 قتيلا بين متظاهرين وقوات أمنية و27817 مصابا بينهم 3373 من القوات الأمنية.

وحسب المصادر، بلغ عدد الموقوفين 2626 معتقلا تم إطلاق سراحهم إلا 180 لا يزالون رهن الاعتقال.

وتشهد ساحتا التحرير والخلاني في بغداد وتسع محافظات عراقية جنوبي البلاد اليوم الثلاثاء أكبر مظاهرات احتجاجية تتزامن مع الذكرى الثالثة للانتصار على تنظيم داعش وتحرير المدن من سيطرة التنظيم.