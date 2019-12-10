صرف مساعدات مالية وعلاج على نفقة الدولة في اللقاء الأسبوعي المواطنين بالدقهلية

عقد سعد الفرماوي، السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، اللقاء الأسبوعي للمواطنين بحضور منال الغندور، السكرتير المساعد وأعضاء الجهاز التنفيذي المعنيين .

ووافق السكرتير العام على صرف مساعدات مالية فورية لعدد 7 حالات من المواطنين، موجها بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمهم في برنامج "تكافل وكرامة".

وطلب السكرتير العام من وكيل وزارة القوى العاملة بالدقهلية، ببحث توفير فرصتي عمل في القطاع الخاص لاثنين من المواطنين، كما طلب من وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بصرف علاج على نفقة الدولة لـ3 حالات من المواطنين وتقديم كافة الرعاية الصحية لهم.

جاء ذلك، خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين الذي عقده السكرتير العام للمحافظة بالانابة عن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية.