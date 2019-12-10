منتخب فيتنام يفوز بالميدالية الذهبية في دورة ألعاب جنوب شرق آسيا

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فاز منتخب فيتنام لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بالميدالية الذهبية في دورة ألعاب جنوب شرق آسيا لكرة القدم، عقب فوزه، اليوم الثلاثاء على منتخب إندونيسيا 3 _ صفر.

وأنهى منتخب فيتنام الشوط الأول متقدما بهدف سجله دوان فان هاو، وفي الشوط الثاني سجل هدفين عن طريق دو هونج جوند وفان هاو.

وتأهل منتخب فيتنام للمباراة النهائية بعدما تغلب على منتخب كمبوديا 4 _ صفر يوم السبت الماضي.

وعمت مشاهد الفرحة الشوارع في فيتنام احتفالا بالفوز.

وكان منتخب فيتنام للسيدات فاز بالميدالية الذهبية بفوزه على منتخب تايلاند 1 _ صفر بعد الوقت الإضافي.

وبينما حقق منتخب فيتنام للرجال أول ميدالية ذهبية له كفريق موحد، حقق منتخب فيتنام للسيدات ميداليته السادسة، بعد فوزه في نسخ 2001 ، 2003، 2005 ، 2009 ، 2017 ، 2019.