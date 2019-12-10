اكتشاف جرة من الأرز والبيض غير المكسور يرجع تاريخها لـ518 عاما بالصين

اكتشف علماء آثار في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، جرة من الأرز والبيض غير المكسور يرجع تاريخها إلى 518 عاما.

وقال تانغ يون مي، أمين متحف مدينة "قوانغآن" بالمقاطعة -في تصريح اليوم- إن البيض محفوظ جيدا بقشرة سليمة ودفن داخل الأرز في الجرة، وما يزال عدده غير محدد، مشيرا إلى أنه تم اكتشاف الجرة في قبر يعود لعهد أسرة مينغ الإمبراطورية (1368 - 1644)، موضحا أن القبر -وفقا للنقش الموجود- يعود لشخص يدعى "يانغ مينغ" توفي عام 1501.

وأضاف يون أن القبر كان مغلقا بشكل سليم ومصمما جيدا لمقاومة الرطوبة والتآكل، بما في ذلك طبقة من الجير بسماكة 2 - 5 سم داخل التوابيت الخشبية، إلى جانب وجود غطاء يحمي جرة الأرز والبيض.

يعد اكتشاف البيض غير المكسور من المقابر القديمة نادرا للغاية في الصين، وفي إحدى الحالات، اكتشف علماء آثار في شهر مارس الماضي جرة مملوءة بالبيض، فيها بيضة واحدة مكسورة فقط، من مقبرة عمرها 2500 عام في مقاطعة جيانغسو بشرقي الصين.

ولا يزال المؤرخون يناقشون الدلالات الثقافية المتمثلة في وضع البيض في المقابر، ومن بين النظريات أنه يرمز إلى استمرارية الحياة، بينما يعتقد آخرون أن أصحاب المقابر ربما اعتادوا تناول البيض عندما كانوا على قيد الحياة.