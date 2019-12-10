قائد البحرية الإيرانية: نستطيع توفير الأمن الإقليمي بمساعدة دول الجوار

أكد قائد القوات البحرية الإيرانية، الأدميرال حسين خانزادي، أنه ليس بإمكان أي دولة الاخلال بأمن بلاده، مؤكدا "نستطيع أن نوفر الامن الاقليمي وخاصة في البحار بمساعدة الدول المجاورة لنا وخاصة باكستان".

وأضاف خانزادي الذي يقوم بزيارة رسمية إلى باكستان في حوار خاص مع وكالة الانباء الايرانية (إرنا)، تم نشره اليوم الثلاثاء: "أن تأمين أمن البلاد أصبح اليوم بإمكانيات وقدرات محلية، وإن قواتنا لا تعتمد على أي دولة في تأمين ما تحتاجه في هذا المجال".

وأكد أن "بحرية الجمهورية الاسلامية شهدت خلال الاعوام الماضية تطورا كبيرا من حيث المعدات والتجهيزات التقنية والعسكرية والحربية على أيدي متخصصين في الصناعات العسكرية الإيرانية"، مضيفا أن بلاده "باتت اليوم مكتفية ذاتيا في جميع المجالات العسكرية وستشهد مرحلة التطور الثانية إنتاج معدات متفوقة تقنيا مما سيجعل قواتنا أكثر قوة وصلابة في مواجهة التهديدات".

وأوضح أن "مهام القوات البحرية في جميع الدول هي الحفاظ على الأمن البحري الإقليمي لها الذي يساهم في الازدهار الاقتصادي لها".