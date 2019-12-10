قوات خفر السواحل اليونانية تنقذ 30 مهاجرا في بحر إيجه

ذكرت محطة (إي.آر.تي) التليفزيونية التابعة للدولة أن قوات خفر السواحل اليونانية أنقذت اليوم الثلاثاء 30 مهاجرا بالقرب من جزيرة كالوليمنوس الصغيرة التي تبعد بمسافة 10 كيلومترات شرقي الساحل التركي.

وأوضحت المحطة أن خفر السواحل استجابوا لإشارة استغاثة أرسلتها سفينة المهاجرين في الصباح الباكر.

وتم اعتراض 162 مهاجرا آخرين في مواقع أخرى ببحر إيجه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما تمكن 389 مهاجرين آخرين من الوصول إلى جزر ليسبوس وشيوس وساموس وكوس، وفقا لتقرير المحطة التليفزيونية.

بينما ذكرت إحصائيات الدفاع المدني أن عدد المهاجرين على هذه الجزر قفز إلى 40 ألفا حتى نهاية الأسبوع، حيث زاد عددهم من 14 ألفا في أغسطس الماضي إلى 40313 ألف مهاجر.

وخلال الأشهر الثمانية الماضية قفز عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الجزر اليونانية بمعدلات كبيرة.

ومع انتظار مرور شهر على انتهاء عام 2019، وصل مزيد من المهاجرين إلى اليونان بأعداد تزيد عما شهدته أية سنوات منذ التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في مارس 2016 للحد من تدفق المهاجرين.

وفي عام 2018 كان عددهم الإجمالي 50508 وفي عام 2017 انخفض العدد إلى 36310.

وذكرت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عدد الأشخاص المسجلين الذين وصلوا حتى أول ديسمبر الحالي، يبلغ 67240، من بينهم 53718 وصلوا عن طريق البحر.