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ينظم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك حلقة جديدة من حلقات صالون «مقامات»، في السابعة من مساء بعد غد الخميس.

ويتناول الصالون في حلقته الجديدة موضوع «دور الإعلام في الارتقاء بفن الموسيقي»، وذلك من خلال حديث خاص للإذاعية نادية النشار، تتناول فيه تجربتها مع العمل في الإذاعة المصرية، وأهم البرامج الموسيقية التي قدمتها عبر الأثير.

وتقدم فرقة «على فكرة» الموسيقية بقيادة الفنان يامن عبد الله، أمسية موسيقية يقدم من خلالها تجربته في تناول الأعمال الغنائية التراثية.

الجدير بالذكر أن صالون مقامات فكرة الفنان الراحل محسن فاروق، مؤسس وصاحب فكرة بيت الغناء العربي، وتعده وتديره الإعلامية الدكتورة إيناس جلال الدين، مدير عام الموسيقى والغناء بالإذاعة المصرية.

ويقام الصالون في إطار التعاون بين قطاع صندوق التنمية الثقافية والإذاعة المصرية، ممثلة في إذاعة البرنامج الثقافي بإشراف الإذاعي محمد إسماعيل.