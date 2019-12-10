المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تطالب تركيا بالإفراج الفوري عن عثمان كافالا

طالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، تركيا، بالإفراج الفوري عن رجل الأعمال والناشط التركي عثمان كافالا، مؤكدة أنها تفتقر إلى وجود اشتباه منطقي بأن كافالا ارتكب جرما.

وقالت المحكمة - حسبما نقل موقع يو إس نيوز الإخباري الأمريكي - إنها تؤيد تأكيدات كافالا بأن اعتقاله يهدف إلى إسكاته وأنه يوظف لأغراض أكثر من تقديمه إلى سلطة قانونية مختصة استنادا إلى اشتباه منطقي بأنه ارتكب جرما.

يذكر أن، كافالا يقبع في السجن منذ أكثر من عامين، حيث يحاكم بتهمة تنظيم وتمويل احتجاجات عبر أرجاء تركيا عام 2013 ضد الرئيس التركي أردوغان، بينما ينفي كافالا هذه التهم وربما يواجه حكما بالسجن المؤبد في حالة إدانته.

وكانت ماريا بينوفيتش الأمين العام للمجلس الأوروبي قد طالبت السلطات التركية باحترام حقوق الإنسان بما يتماشي مع ميثاق حقوق الإنسان.