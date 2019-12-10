بدء اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد إذعات الدول العربية في الخرطوم

انطلقت في الخرطوم، اليوم الثلاثاء، اجتماعات الدورة 39 للجمعية العمومية لاتحاد إذاعات الدول العربية "أسبو"، والتي تختتم يوم الخميس المقبل، بمشاركة ممثلي عدد من الدول العربية، استقبلوا بالأغاني والطبول الشعبية السودانية، بمقر انعقاد الاجتماعات في "قاعة الصداقة".

وشهد افتتاح أعمال الجمعية العمومية، رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، ووزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، وعدد من السفراء المعتمدين في الخرطوم، من بينهم السفير المصري حسام عيسى، ورئيس اتحاد إذاعات الدول العربية محمد عبد المحسن العواش، ومديره العام، عبد الرحيم سليمان.

ويشارك من مصر، في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد، وكيل أول الهيئة الوطنية للإعلام، إسماعيل الششتاوي، ورئيسة اللجنة الدائمة للإذاعة باتحاد الإذاعات العربية، رئيس شبكة صوت العرب، لمياء محمود، والمستشار الإعلامي للسفارة المصرية في السودان عبد النبي صادق محمد.

وقال المستشار الإعلامي للسفارة المصرية، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد إذاعات الدول العربية في الخرطوم، يؤكد مدى الاستقرار الذي تتمتع به السودان، في تلك المرحلة، لافتا إلى أن مصر حرصت على المشاركة في فعاليات الجمعية العمومية، والمجلس التنفيذي للاتحاد، الذي عُقد قبل يومين، بوفد عالي المستوى، نظرا لأهمية تلك الاجتماعات.

وأشاد بالتنظيم الذي شهدته اجتماعات اتحاد إذاعات الدول العربية، والترحيب الذي لاقته الوفود المشاركة فيها.

وتفقد رئيس الوزراء ووزير الإعلام السودانيان، المعرض الذي أقيم على هامش الاجتماعات، وأجنحة عدد من وسائل الإعلام والإذاعات العربية.

وقال المدير العام للاتحاد عبد الرحيم سليمان، في كلمته في حفل افتتاح الاجتماعات، إنه شرف عظيم أن يعود الاتحاد إلى مهده، في احتفاليته باليوبيل الذهبي للاتحاد، مرحبا برئيس وزراء السودان، الذي يؤكد حضوره رعاية الحكومة للمنظمات العربية المتخصصة.

وحيا سليمان القيادة السودانية على حسن وكرم الضيافة، لافتا إلى دور السودان في تحقيق حلم الإذاعيين العرب، بتوقيعه على تأسيس الاتحاد، وتوجيه الدعوة للبلدان العربية لحضور الاجتماع التأسيسي للاتحاد، في الخرطوم، وهو ما قوبل بترحيب حكومي وشعبي.

واستعرض أنشطة الاتحاد، وجهوده في تغطية الأحداث العربية الكبرى، وتطوير التدريب التلفزيوني والإذاعي العربي.

من جانبه، حيا رئيس الاتحاد محمد العواش، حكومة وشعب السودان، معربا عن سعادته لانعقاد اجتماعات الاتحاد في الخرطوم.

من جهته، قال على محمد شمو، رئيس الاجتماع التأسيسي للاتحاد الذي عُقد في الخرطوم قبل 50 عاما، إنه عرض أمر انضمام السودان إلى اتحاد الإذاعات الدول العربية، على الحكومة السودانية، فوافقت، وتم إبلاغ الجامعة العربية، بتلك الموافقة، ليكتمل نصاب تأسيس الاتحاد، فسارعت الخرطوم، إلى الدعوة للاجتماع التأسيسي للاتحاد في السودان، وهى المناسبة التي شهدت حضورا عربيا بارزا واهتماما رسميا سودانيا.

وأضاف أن اجتماعات الاتحاد كانت تشهد حضور عدد من الزعماء العرب، في العقود الماضية، معربا عن سعادته بحضور رئيس الوزراء السوداني، في انطلاق اجتماعات الاتحاد في السودان، في تلك الدورة.

وكرمت قيادات الاتحاد، خلال الحفل، اسم الرئيس السوداني الأسبق إسماعيل الأزهري، ورئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، الذي أعرب عن شكره لهذا التكريم، مهديا إياه إلى الشعب السوداني، كما كُرم وزير الثقافة والإعلام السوداني فيصل محمد صالح.

وقُدمت فقرة فنية، في ختام الحفل، لكورال كلية الموسيقى والدراما، بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.