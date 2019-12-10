وزير الخارجية السعودي: الدول الأربع المقاطعة لقطر تدعم جهود أمير الكويت للمصالحة

قال أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، إن قادة مجلس التعاون وجهوا الشكر للشيخ جابر الأحمد الصباح أمير الكويت، على جهوده لرأب الصدع الذي شاب الدول أعضاء المجلس.

وأضاف الزياني، خلال مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع قادة دول مجلس التعاون الخليجي في الدورة الـ40 للقمة، إن قادة المجلس اتفقوا على استمرار الجهود لرأب الصدع داخل البيت الخليجي، والتأكيد على الالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين دول مجلس التعاون.

وأكد فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي إن الدول الأربع المقاطعة لقطر، مستمرة فى دعم جهود أمير الكويت.