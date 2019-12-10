وزير الزراعة: التكنولوجيا الحيوية تستطيع مواجهة التحديات الزراعية







قال الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، إننا نواجه تحديات كبيرة سواء في الزيادة السكانية المطردة ليس في مصر فقط بل على مستوى كل الدول، حيث من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم 9 مليار نسمة بحلول عام 2050.

وأضاف الوزير، خلال افتتاحه ورشة عمل "تطبيقات التكنولوجيا الحيوية حلول للتحديات الزراعية"، والتي نظمها معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية، اليوم الثلاثاء، أن هناك تحديات تتمثل في محدودية المياه والرقعة الزراعية وأيضا التغيرات المناخية وانتشار الأمراض التي تصيب الإنتاج الزراعي والحيواني وتنتقل بسهولة في العصر الحديث.

وأوضح أن كل هذا يجعل من التكنولوجيا الحيوية تخصص لا غنى عنه في مجال الزراعة لانها تستطيع حل كثير من المشاكل ومواجهة التحديات.

ولفت إلى أن الظروف الحالية تتطلب حلول غير تقليدية من الباحثين في مراكز البحوث والجامعات المصرية العمل معا، من خلال فرق مشتركة لإيجاد حلول للمشكلات التي يواجهها المزارع والمنتج والمستهلك، من خلال إنتاج أصناف جديدة عالية الجودة والإنتاجية ومقاومة للأمراض والظروف المناخية.

وقال إنه يجب الانطلاق من استراتيجية التنمية الزراعية ورؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، مضيفا أننا بدأنا برنامجا لإنتاج تقاوي الخضر وسنشهد اليوم باكورة إنتاج تقاوي البطاطس.

وحول البنية التشريعية المطلوبة لتحقيق أقصى استفادة من الأبحاث القابلة للتطبيق، قال إن مصر انضمت مؤخرا إلى الاتفاقية الدولية "اليوبوف"، والتي تهدف لحماية حقوق الملكية الفكرية للاصناف الجديدة ذات الإنتاجية العالية والمواصفات الجيدة، وأن الانضمام لهذه الاتفاقية له فوائد كثيرة منها حيث تمنح مصر فرصة كبيرة للاستثمار في مجال انتاج التقاوي، واستغلال جميع إمكانياتها في بناء صناعة كبيرة لإنتاج التقاوي تقلل من الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية.

وبيّن بأنها تسمح بتصدير الأصناف الجديدة للخارج، وبالتالي تصبح مصر سوقا لإنتاج وتصدير التقاوي مع حفظ حقوق ملكتها الفكرية.

ونوّه إلى أن قانون الأمان الحيوي الذي يسمح باستخدام المنتجات المهندسة وراثيا سيصدر قريبا من البرلمان وفي نهاية كلمته وجه الشكر لوزارة الإنتاج الحربي والشركات التابعة لها على التعاون المثمر مع وزارة الزراعة.

من ناحيته، قال الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن "استراتيجية التنمية المستدامة 2030"، تهدف إلى دعم البحوث في مجال الهندسة الوراثية وإجراء البحوث الأساسية بهدف إيجاد حلول لبعض مشاكل الزراعة المصرية لرفع كفاءة المنتج عن طريق إنتاج هُجن وسلالات ذات إنتاجية عالية وفي نفس الوقت مقاومة للآفات والأمراض والظروف البيئية غير الملائمة وذلك لخفض حجم إستيراد التقاوي مع توفير العملة لفتح مجال التصدير للخارج.

وأكد أن التكنولوجيا الحيوية الحديثة تعد من أهم المحاور التي تهتم بها وزارة الزراعة المصرية ومركز البحوث الزراعية، لما لها من مردودٍ إيجابي في النهوض بجميع قطاعات الزراعة المصرية.

وأضاف أن معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية والبيوتكنولوجي التابع لمركز البحوث الزراعية متخصص في مجال التقنيات الحيوية، ويَسهُم بدورٍ هام في نقل التكنولوجيا الحيوية من معامل الدول الصناعية المتقدمة إلى معاملنا المصرية وتطويع هذه التقنيات الحديثة بما يتلائم والاحتياجات في مجال التنمية الزراعية.

ويعمل المعهد في هذا الإطار مهتماً بالبحوث التطبيقية والتدريب على كل ما هو حديث لبناء القدرات البشرية التي تسهم في رفع كفاءة المنتج الزراعي.