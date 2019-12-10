 خليل شمام ضمن قائمة الترجي في مونديال الأندية - بوابة الشروق
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خليل شمام ضمن قائمة الترجي في مونديال الأندية

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 - 5:11 م | آخر تحديث : الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 - 5:12 م

تواجد خليل شمام قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي ضمن بعثة النادي المسافرة إلى قطر اليوم الثلاثاء للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بعد غياب استمر أسابيع بسبب الإصابة.

وأعلن النادي اليوم في بيان ان خليل شمام انضم إلى بقية اللاعبين في التدريبات منذ أيام وهو متواجد بالقائمة الرسمية للفريق المشاركة في كأس العالم للأندية وسيكون بالتالي حاضرا في هذه المسابقة.

وتوجهت بعثة الفريق ظهر اليوم عبر طائرة خاصة إلى قطر حيث يستهل بطل أفريقيا، في النسختين الماضيتين، أولى مبارياته أمام فريق الهلال السعودي بطل آسيا يوم 14 ديسمبر الجاري.

وهذه المشاركة الثالثة للفريق التونسي في البطولة بعد عامي 2011 و2018.


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